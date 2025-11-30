Mit dem Dezember beginnt der meteorologische Winter. Zu sehen gibt es davon vorerst nicht viel: In einigen Regionen werden bis zu zehn Grad erwartet. Auf den Straßen kann es aber rutschig werden.
30.11.2025 - 11:45 Uhr
Offenbach - Zum meteorologischen Winteranfang an diesem Montag kommt mildere Luft nach Deutschland. Stellenweise können in der neuen Woche bis zu zehn Grad erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Von einem klassischen Winterstart könne keine Rede sein, erklärte DWD-Meteorologe Marco Manitta.