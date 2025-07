Beim Wetter ist Deutschland am Sonntag zweigeteilt. Der Deutsche Wetterdienst rät einigen Landesteilen zu Indoor-Aktivitäten.

Offenbach - Während sich der Süden Deutschlands über bestes Ausflugswetter mit Sonne und bis zu 30 Grad freuen kann, müssen sich die anderen Landesteile auf einen Sonntag mit Schauern und Gewittern einstellen. Dort seien für das Wochenendprogramm eher Indooraktivitäten zu empfehlen, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach.

Eine Einschränkung für den Süden gibt es an den Alpen und im Grenzbereich zur Schweiz, wo man hin und wieder einen Blick zum Himmel oder auf das aktuelle Radarbild werfen sollte, da zum Nachmittag einzelne Gewitter möglich seien, rät Meteorologin Tanja Egerer. Am Oberrhein kann die 30-Grad-Marke überschritten werden.

Kräftige Gewitter möglich

Nördlich des Mains muss am Sonntag mit wechselnder bis starker Bewölkung gerechnet werden, aus denen Schauer niedergehen, örtlich gibt es kräftige Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen hier bei 21 bis 24 Grad.

Schauer und Gewitter ziehen in der Nacht zum Montag und am Montag dann auch von Südwesten auf, sie prägen der Vorhersage zufolge den Wochenstart. In Richtung Wochenmitte werde es dann etwas kühler.