Kommt der Sommer in den nächsten Tagen zurück? Der Deutsche Wetterdienst gibt in seiner 10-Tages-Vorhersage einen Ausblick.
Am Freitag zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Während im Süden zunächst noch Starkregen am Alpenrand anhält, lockern die Wolken im Tagesverlauf auf und es setzt sich sonniges Wetter durch. Im Norden und Nordosten ist es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich mit Regen. Die Temperaturen blieben mit Höchstwerten zwischen 17 Grad an den Küsten und 24 Grad am Oberrhein eher gedämpft. Begleitet wird dies von auffrischendem Wind, der an Nord- und Ostsee teils stürmische Böen erreichen kann.