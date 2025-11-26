Minusgrade und Schnee gibt es heute unter anderem in der Lausitz und im Erzgebirge. Besonders in den Morgenstunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte.

dpa 26.11.2025 - 04:26 Uhr

Offenbach - Das winterliche Wetter hält sich weiterhin vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Unter anderem im Hochschwarzwald, der Oberlausitz und dem Erzgebirge soll es heute Schnee, Frost und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Süddeutschland sei bis zum Mittag auch in flacheren Regionen mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zu rechnen.