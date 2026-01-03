Schnee, Glätte und Kälte bestimmen das Wetter: Der Deutsche Wetterdienst sagt zweistellige Minusgrade und Dauerfrost in weiten Teilen Deutschlands voraus.
03.01.2026 - 11:44 Uhr
Offenbach - Nach dem Wintereinbruch zum Jahresbeginn haben Schnee, Glätte und Kälte Deutschland fest im Griff. Am Sonntag soll es meist stark bewölkt bis bedeckt bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich ganz im Süden sei mit viel Sonne zu rechnen. Vorrangig vom Nordwesten her bis zum Erzgebirge komme es zu Schneeschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und minus 3 Grad.