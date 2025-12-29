Das Wetter zum Jahreswechsel in Stuttgart verspricht frostig zu werden. Bis zu Minus 8 Grad prognostiziert der Wetterdienst – unter einer Voraussetzung.
Die Nächte derzeit sind frostig. Daran ändert sich in diesem Jahr nichts mehr – und auch der Start ins neue Jahr wird in Stuttgart eisig. Wie tief das Quecksilber an Silvester fällt, das hängt laut Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart davon ab, wie bewölkt es wird. Aber bereits jetzt steht fest: „Man sollte sich warm einpacken zum Jahreswechsel“, so der Meteorologe.