Wetterdienste sagen Sturm für die Silvesternacht in Norddeutschland, Skandinavien und Großbritannien voraus. Das bleibt nicht ohne Folgen für Verkehr und Veranstaltungen. Es gibt erste Absagen.

dpa 30.12.2024 - 19:28 Uhr

Edinburgh/Sylt - Der Start ins neue Jahr dürfte für viele Menschen im Norden Deutschlands, Großbritanniens und in Skandinavien stürmisch werden. In Deutschland müssen sich nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes vor allem Menschen an der Küste auf eine stürmische Silvesternacht einstellen.