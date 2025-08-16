Nach der Hitzewelle wird es kühler. Wo liegen die Temperaturen in den nächsten Tagen?
16.08.2025 - 12:04 Uhr
Offenbach - Nach den heißen Tagen kommt jetzt kühleres, aber immer noch sommerliches Wetter nach Deutschland. "Das umfangreiche Hoch Kyra mit Schwerpunkt bei Schottland hat das Zepter in die Hand genommen. Mit einer nordwest- bis nördlichen Strömung gelangt nun gemäßigtere Luft zu uns", erklärt Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Höchstwerte von mehr als 35 Grad sind damit erstmal vom Tisch."