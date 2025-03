Offenbach - "Helau" und "Alaaf" bei Sonnenschein: Der Rosenmontag wird vielerorts frühlingshaft. Zum Wochenbeginn erwarte uns ruhiges und auch allmählich etwas milderes Wetter, sagte der Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Nach häufig frostigem Start und lokaler Nebelauflösung scheint vielfach die Sonne, teils sogar ungetrübt."

Lediglich der Norden und Nordosten bekämen nicht ganz so viel Sonne ab, dort bestimmten dichtere Wolkenfelder das Bild, hieß es. Auch die Temperaturen steigen noch etwas: Im Südwesten sind am Montag bis zu 13 Grad möglich.

Und auch im Rest des Landes gibt es häufig "vorfrühlingshafte Spitzenwerte" um die 10 Grad. "Allerdings ist in der Früh Winterkleidung noch Pflicht", betonte der Meteorologe. Häufig reiche es in der ersten Wochenhälfte noch für leichten, im Mittelgebirgsraum auch für mäßigen Frost.

Wetter hält bis zum Wochenende

Am Dienstag zeigt sich die Sonne nach Nebel in der Nacht und am Morgen wieder häufig. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad, an der See und im höheren Bergland um 7 Grad. "Auch zur Wochenmitte bleibt uns das ruhige Vorfrühlingswetter erhalten", sagte Bauer.

Der Norden und Nordosten bleiben mit Blick auf Sonnenschein zwar nach wie vor etwas benachteiligt, die kräftige Märzsonne sorge aber für einen weiteren Anstieg der Temperaturen. Der DWD erwartet bis zu 15 Grad. Zudem gibt es in den Nächten auch im Mittelgebirgsraum nur noch leichten Frost. Stellenweise bleibt es dann vor allem in der zweiten Wochenhälfte auch frostfrei.

Bis zum Wochenende soll sich das frühlingshafte Wetter dem Meteorologen zufolge halten. "Dazu dreht der Wind in der zweiten Wochenhälfte auf südliche Richtungen", sagte er. Damit würden die Temperaturen vor allem tagsüber noch weiter steigen. "In einigen Niederungen im Westen und Südwesten werden somit Höchstwerte über 15 Grad erwartet."