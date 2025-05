Nach frühsommerlichen Temperaturen und Sonne soll es am Wochenende Regen geben und deutlich abkühlen. Für Ausflüge bietet sich der Freitag an.

Sonne und Temperaturen, die zum Eisessen einladen, soll es am Brückentag geben. Bis zu 31 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der zweiten Tageshälfte könnten sich demnach Wolken bilden. Auch die Nacht zum Start ins Wochenende soll einem DWD-Experten zufolge in den städtischen Bereichen mit Temperaturen um 10 Grad mild bleiben.

Wetterumschwung am Samstag

Für Samstag kündigt sich laut Meteorologe der Wetterumschwung mit Wolken an. Für den Ausflug an die frische Luft empfiehlt es sich, einen Regenschirm einzupacken. Zunächst noch mit höheren Temperaturen von 19 Grad im Hochschwarzwald bis 24 Grad im Breisgau soll der Regen von Südwesten nach Osten ziehen. In der Nacht auf Sonntag rechnet der DWD mit starkem Regen und einer Kaltfront aus dem Norden. Auch Gewitter und Starkregen seien möglich.

13 Grad im Bergland und 19 Grad am Hochrhein sollen es demnach am Sonntag werden. Am wärmsten soll es laut Wetterexperte am Bodensee sein. Gewitter mit Starkregen erwartet der DWD in Oberschwaben. Weiterhin Wolken und Regen soll es vor allem in der Mitte und im Süden Baden-Württembergs geben. Zuerst soll es nachmittags im Norden trockener werden.