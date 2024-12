Die Temperaturen sinken, Schneeflocken und Regentropfen fallen. Das kann auf den Straßen in Baden-Württemberg die ganze Woche über für Glätte sorgen, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Im Südwesten startet die Woche mit einem Wettermix aus Kälte, Schnee und Regen. Bis zum Wochenende kann es auf den Straßen immer wieder glatt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen sinken von maximal 5 bis 13 Grad am Montag im Wochenverlauf auf 0 bis 5 Grad.

Am Dienstag soll die Schneefallgrenze bei 800 Meter liegen. In der Nacht soll es zeitweise kräftig regnen, in hohen Lagen vermische sich der Regen mit Schnee. Im Tagesverlauf wechseln sich laut DWD Wolken, Schauer und Schneeschauer ab.

Am Mittwoch ziehen viele Wolken auf, im Bergland soll es schneien. Erst zum Donnerstag lassen Regen und Schnee nach. Glätte kann es durch überfrierende Nässe und Reif aber trotzdem geben. Örtlich kann es zum Tagesstart neblig werden. Die Nebelfelder sollen sich jedoch im Laufe des Donnerstags auflösen.