Das Stuttgarter Frühlingsfest wird in der zweiten Osterferienwoche vorerst zum Aprilwetterfest. Statt des soliden Sonnenscheins der letzten Wochen begleiten Schauer, Gewitter und Regen die Stuttgarterinnen und Stuttgarter durch die Woche. Mit welchem Wetter müssen Gäste des Cannstatter Wasen rechnen? Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) verrät die Volksfest-Aussichten.

Wer sich an diesem Dienstag für einen Feierabendbesuch auf dem Wasen entscheidet, hat Glück: Noch bleibt bis auf einzelne Schauer recht freundlich. „Bei 18 Grad zeigt sich immer wieder die Sonne und beschwert uns noch schöne Abendstunden“, so Schuster.

Sonniger Start – dann Donnerwetter

Am Mittwoch empfiehlt der Meteorologe hingegen einen frühen Wasen-Besuch noch vor dem Mittag: „Morgens startet Stuttgart noch sonnig in den Tag. Langsam aber sicher ziehen jedoch vom Ärmelkanal aus starke Regenfälle auf, die Stuttgart ab 13 Uhr erreichen“, erklärt er. Auch mit Gewitter und Hagelschauern müssen Frühlingsfestbesucherinnen- und Besucher rechnen. Mehrstündiger ergiebiger Regen begleitet die Feiernden dann bis tief in die Nacht. Die Regenjacke ist ein Muss – aber immerhin bleibt es laut Schuster mit rund 18 Grad recht mild.

Am Donnerstag wird es dann frischer: Die Temperaturen gehen auf rund 14 Grad zurück – der Regen bleibt. „Mit Regen ist definitiv zu rechnen, die Frage ist nur, wie viel tatsächlich fällt“, meint Thomas Schuster vom DWD. „Das Tief bleibt weiter über Deutschland, aber die Regengrenze verläuft je nach Berechnungsmodell unterschiedlich.“ Je südwestlicher die Lage in Baden-Württemberg, desto trockener könnte es werden. Regenschutz sollte man aber weiterhin sicherheitshalber dabei haben. Auch am Freitag bleibe es bei rund 18 Grad unbeständig, so Schuster. Der Regen halte wieder über mehrere Stunden an, allerdings falle er leichter und weniger heftig.

Sonne kehrt zum Wochenende zurück

Pünktlich zum Wochenende dreht sich das Wetter: Am Samstag grüßt die Sonne vom Stuttgarter Himmel und sorgt für frühlingshafte 20 Grad. Im Schatten wird es allerdings schnell kühler: „In den vergangenen Wochen hat uns eine Südwestströmung warme Sommerluft beschert. Dieses Wochenende haben wir es jedoch mit einer eher frischen Atlantikluftmasse zu tun“, erklärt Schuster.

„Sonne, aber eine kleine Unsicherheit“ kündigt Schuster für Sonntag an: Ein Höhentief könnte im Süden für Schauer sorgen, voraussichtlich bleibt Stuttgart aber davon verschont. Insgesamt heiteres Wetter mit erneuten Temperaturen um die 20 Grad lassen auch am Sonntag auf einen entspannten Festbesuch hoffen.

Zum Wochenstart bleibt es trocken

Zum Schulstart in Stuttgart gibt sich der April in seiner Abschlusswoche beständiger: Hochdruckeinfluss sorgt laut Schuster für trockenes, sonniges Wetter mit Temperaturen um die 22 Grad. Spätestens ab nächster Woche können Gäste des Cannstatter Wasen also wieder aufatmen mit und sommerlichen Gefühlen über das Frühlingsfest schlendern.