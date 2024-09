Am Samstag gab es strahlenden Sonnenschein, am Sonntag hingegen Regen und Gewitter. Auch in der neuen Woche ist mit Wolken und Regenschauern zu rechnen.

Jennifer Stahl 09.09.2024 - 12:53 Uhr

Am Samstag schien der Sommer noch voll im Gange zu sein – bei 30 Grad und strahlendem Sonnenschein ließ es sich praktisch nur am See mit einem Eis am Stiel aushalten. Doch schon am Sonntag zogen dunkle Wolken über Stuttgart und der Region auf, zwischen 20 und 30 Liter Niederschlag soll es an diesem Tag laut dem Meteorologen Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegeben haben. Ein Überblick, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen verhalten soll.