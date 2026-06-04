Gewitter, Regen, dichte Wolken: Die aktuelle Wettervorhersage klingt fast schon düster. Doch zumindest eine leichte Besserung ist bereits in Sicht.
04.06.2026 - 09:51 Uhr
Für Spaziergänger und Wanderer gilt am Fronleichnams-Feiertag: den Regenschirm nicht vergessen. Der Donnerstag bietet dichte Wolken, etwas Sonne am ehesten Richtung Allgäu. Von Westen kommt immer öfter Regen, am Nachmittag und Abend wird es überall nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und in Baden kann es teils zu einzelnen, mitunter auch kräftigen Gewittern kommen.