Sturmböen, Regen und sinkende Temperaturen: Ab Donnerstag sorgt ein Herbststurm in Deutschland für ungemütliches Wetter. Was der Deutsche Wetterdienst dazu sagt.
22.10.2025 - 12:08 Uhr
Offenbach - Der erste stärkere Herbststurm zieht ab Donnerstag über Deutschland und wirbelt voraussichtlich bis zum Wochenende über weite Teile des Landes. "Dabei gibt es jede Menge Regen und sinkende Temperaturen, die im höheren Bergland in Schneefall münden", sagte der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD).