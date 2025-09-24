Kühle Temperaturen, geteiltes Wetter: Während im Süden Schauer dominieren, bleibt es im Norden meist trocken. Wie sich die Lage bis zum Wochenende entwickelt.
24.09.2025 - 12:32 Uhr
Offenbach - Dauerregen und sonnige Kälte: Das Wetter ist in Deutschland in Herbstlaune. "In den kommenden Tagen haben wir es mit einer Wetterzweiteilung in Deutschland zu tun", sagte dazu die Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Ein Hoch beschert demnach einerseits dem Norden sonniges und trockenes Septemberwetter - im Süden regnet es dagegen ausgiebig.