Sonne, Regen und Gewitter im Wechsel: Was am Montag zunächst heiter und trocken beginnt, schlägt im Tagesverlauf zunehmend um. Die kommenden Tage kann sich die Sonne nur schwer durchsetzen.
Offenbach/Main - Zum Wochenausklang aufziehende Schauer und Gewitter bleiben auch in der neuen Woche erhalten. Auf einen zunächst heiteren Start in den Montag folgen aus Westen kommende Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Lediglich im Südosten kann sich die Sonne noch bis zum Abend örtlich durchsetzen.