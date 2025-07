Vom Rekordwert von 38,7 Grad am Mittwoch geht’s steil bergab – was Baden-Württemberg jetzt erwartet.

red/dpa/lsw 06.07.2025 - 12:18 Uhr

Vorbei mit der Sommerlaune in Baden-Württemberg - vorerst. Statt Sonnenschein und Hitze kommen in den nächsten Tagen viele Wolken, Regen und Gewitter. Auch deutlich kühlere Temperaturen bringt der Wochenwechsel laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit sich. In der Nacht zum Montag sind demnach vor allem im Schwarzwald einzelne Blitze und Sturmböen möglich.