Wenig Sonne, oft Schauer: Bis Sonntag bleibt es häufig nass und kühl. Zur neuen Woche ist der nächste Regen schon in Sicht.
11.09.2025 - 11:00 Uhr
Offenbach - In den kommenden Tagen wird es immer wieder nass in Deutschland. "Es empfiehlt sich daher definitiv eine Regenjacke zu tragen und einen Regenschirm parat zu haben", sagte der Meteorologe Oliver Reuter vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Der DWD rechnet immer wieder mit Schauern und Gewittern, "teils regnet es auch wieder etwas länger anhaltend".