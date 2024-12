Das Wetter in Deutschland hält in den kommenden Tagen einen Mix bereit. Dabei wird auch die ein oder andere Flocke Schnee erwartet.

dpa 04.12.2024 - 12:33 Uhr

Offenbach - Das Wetter in Deutschland wird wieder winterlicher und vereinzelt wird es auch weiß. "Am Donnerstag nimmt das Wetter an Fahrt auf", sagte die Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD).