Erst kratzen, dann schwitzen: Der April startet mitunter kühl und frostig. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen dann deutlich. Der Wetterdienst rechnet mit Höchstwerten um die 20 Grad.

dpa 30.03.2025 - 11:17 Uhr

Offenbach - Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Im Nordwesten dürfe man sich am Montag am ehesten auf Sonnenschein freuen, sagte Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Am besten stehen die Chancen dazu vom Emsland bis zur Nordsee", erklärte der Meteorologe. Ansonsten bleibt es abgesehen von einzelnen Schauern auch im Osten und Südosten weitgehend trocken.