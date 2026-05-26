Von 33 Grad im Süden bis zu möglichem Bodenfrost im Norden: Die Wetterextreme prallen im späten Mai aufeinander. In der kommenden Woche geht es nun etwas kühler und wechselhaft weiter.
26.05.2026 - 12:41 Uhr
Offenbach - Die Hitzeperiode in Deutschland hat nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ihren Höhepunkt erreicht. Bis Ende der Woche sind insbesondere in der Südhälfte Deutschlands noch Temperaturen um die 33 Grad Celsius möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. Im Norden und Osten bringt eine Kaltfront aus Skandinavien etwas Abkühlung, in der Nacht zum Donnerstag ist im Norden örtlich sogar Bodenfrost möglich. Ab Freitag steigt außerdem die Gewittergefahr.