Sonne, Wolken, Regen: Das Wochenende wird wechselhaft. Auch der meteorologische Herbstbeginn am Montag dürfte vielerorts nass und trüb werden.
29.08.2025 - 11:22 Uhr
Offenbach - Wer am Wochenende das Haus verlässt, sollte den Regenschirm griffbereit haben - der Deutsche Wetterdienst erwartet wechselhafte Tage. "Es ist Unruhe in die europäische Wetterküche gekommen", sagte Meteorologe Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zum aktuellen Wettergeschehen. Am Samstag führe das zu einem Mix aus Sonne und Wolken sowie einigen verstreuten Schauern oder gar kurzen Gewittern.