Der zweite Herbstmonat fühlt sich in Stuttgart eher ein wenig novembrig an. Statistisch stimmt das für die Sonne, nicht aber für die Temperatur.
Goldener Oktober – bei den Worten, schwelgt der Mensch gerne in Fantasien. Blitzblauer Himmel, die Sonne strahlt auf gelb-orange Blätter und lässt die noch intensiver leuchten als das Haupthaar des amerikanischen Präsidenten bei einer Golfrunde in Florida. Dazu weht ein mildes Lüftchen aus Südwest, so dass man sich in den noch geöffneten Biergärten zumindest um die Mittagszeit ohne Jacke die Sonne ins Gesicht scheinen lassen kann und den Start der Vitamin D Saison in den November schiebt. So stellt man sich einen goldenen Oktober in Zeiten des Klimawandel vor. Und so war es in der jüngeren Vergangenheit auch oft. Da zeigte sich der Klimawandel im Herbst ohne Unwetter von einer freundlichen Seite. Leider nur für die Seele, die Erderwärmung ist nicht freundlich.