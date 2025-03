Wer im Stuttgarter Westen wohnt, konnte gestern einige Blitze am Himmel beobachten, auch Donner war gut zu hören. Insgesamt gab es im gesamten Raum Stuttgart lokale Gewitter, teilweise waren sogar Graupelschauer dabei. Sind die Wettervorkommnisse um diese Jahreszeit ein normales Phänomen?

Gewöhnlicherweise kommen diese Unwetter eher im Sommer vor: Dabei führen die hohen Temperaturen zur Aufheizung des Bodens. Die sich darüber befindenden Luftschichten heizen sich auf und steigen nach oben. Je weiter sie in die Höhe gelangen, desto mehr sinkt ihre Temperatur wieder. Die Luft kondensiert und es bilden sich Wolken. Durch Ladungstrennung entstehen nun Blitze, welche auch den typischen Gewitterdonner erzeugen.

Sind die Unwetter um diese Jahreszeit ungewöhnlich?

Wodurch kommt es aber an Frühlingstagen mit Höchsttemperaturen von zehn Grad zu Gewittern? Meteorologe Marc Joußen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt: Die momentanen Gewitter „hängen mit der aktuellen Wetterlage zusammen“.

Auch an kühlen Tagen gebe es wie im Sommer, „aufsteigende Luftmassen, die einzelne Gewitter ausgelöst haben“, so der Meteorologe. Aktuell bringe die Süd-West-Lage milde Luft herein, während sich in der darüberliegenden Schicht Höhenkaltluft befinde. Diese Konstellation führe zum Aufsteigen der niedrigeren Luftmassen. Durch Konvexion, also dem Wärmetransport der warmen Luftschicht nach oben, würden sich dann Wolken bilden. „Die Ladungstrennung sorgt nun für Gewitter“, erklärt Joußen. Auch die Graupelschauer seien damit zu erklären.

Insgesamt seien die Stürme ein eher im Sommer und späten Frühling auftretendes Phänomen. Doch auch um zur jetzigen Jahreszeit oder gar im Winter seien sie nicht ungewöhnlich.

Was sind die Aussichten für die kommenden Tage?

In den kommenden Tagen soll es laut Vorhersage des DWD weiterhin regnerisch bleiben und auch die niedrigeren Temperaturen bleiben vermutlich bestehen. Im Bergland ist wieder mit Schnee zu rechnen, dieser sei durch die sinkende Schneefallgrenze nicht nur auf die Hochgebirgslagen beschränkt. Am Freitag steht zudem ein weiteres besonderes Naturphänomen an: Mit etwas Glück könnte eine Mondfinsternis zu sehen sein.

Ein kleiner Lichtblick zum Beginn der nächsten Woche: Ab Dienstag soll das Thermometer wieder etwas steigen.