Ein farbenprächtiger Himmel über Stuttgart fasziniert derzeit Frühaufsteher. Was hinter den intensiven Morgenrot-Tönen steckt und warum sie bald seltener werden könnten.
Wer dieser Tage früh am Morgen unterwegs ist, wird nicht selten belohnt: Der Himmel glüht in intensiven Rot-, Orange- und Rosatönen und ein farbenprächtiger Sonnenaufgang scheint den nächsten abzulösen. Woher kommt das? Die Antwort darauf liegt in einer Kombination aus physikalischen Effekten und bestimmten Wetterbedingungen, wie Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt. „Wenn wir von besonders schönen Sonnenaufgängen sprechen, meinen wir meist Morgenrot, also Wolken, die rötlich gefärbt und eindrucksvoll beleuchtet sind“, so der Wetterexperte. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür seien sogenannte Aerosole in der Luft – winzige Schwebstoffe, an denen das Sonnenlicht gestreut wird.