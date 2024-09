Am Freitag startet das 177. Cannstatter Volksfest. Welches Wetter ist am ersten Wochenende des zweitgrößten Volksfests Europas zu erwarten?

Lenya Trautmann 25.09.2024 - 16:24 Uhr

Das Cannstatter Volksfest steht an. Mit dem Fassanstich am Freitag, 29. September, wird das 177. Volksfest auf dem Festplatzgelände in Bad Cannstatt offiziell eröffnet. Mit welchen Bedingungen müssen Besucher am Wochenende rechnen?