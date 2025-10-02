Lothar Aeckerle hat sich autodidaktisch zum Wetterspezialisten fortgebildet. In seiner privaten Wetterstation in Oberesslingen misst er auch noch anders als bloß die Temperatur.
Von der obersten Sprosse aus hört Lothar Aeckerle, wie es neben ihm rattert – für ihn ein vertrautes Geräusch. Es kommt von einem Radialventilator, der mit einem Temperatur- und Feuchtesensor ausgestattet ist. Er ist Teil seiner Wetterstation. Radialventilator und die Entfernung zum Haus sind zwei Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man eine genaue Temperatur messen möchte. „Die Temperatur muss immer belüftet sein“, erklärt der 62-Jährige. Es nutze nichts, wenn sie im Schatten gemessen wird, so wie es jeder mache. Das verfälscht das Ergebnis. Grund hierfür: Im Sommer gibt es praktisch eine Art Überschattung, weil die Wand zu dieser Jahreszeit etwas Kühle abstrahlt. Damit ist die Temperatur im Sommer niedriger an der Hauswand und im Winter ist sie höher, weil die Wärme nach außen diffundiert. In der Meteorologie werden daher die Temperatur-Sensoren immer möglichst weit weg von Hindernissen installiert.