Der Wettersturz samt Dauerregen fühlt sich nicht nur außergewöhnlich an. Tatsächlich erlebt Stuttgart einen geradezu historischen Temperatursturz. Die Details.

Mit zwei Temperaturrekorden geht der Sommer in Stuttgart schlagartig in den Herbst über. Noch am Samstag maß der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf dem Schnarrenberg einen Rekordwert für diese Jahreszeit. Heißer als 30,6 Grad war es noch nie Mitte September. In Ohlsbach (Ortenaukreis) maß der DWD gar 32,2 Grad. Die Ursache war ein Hoch, das heiße Luft aus Spanien nach Deutschland brachte.

Im Dauerregen vom Montag wird dagegen wohl der zweitkühlste Wert in Stuttgart seit Beginn der Messreihe Anfang der 1960er Jahre aufgezeichnet. Zum kalendarischen Herbstbeginn erwartet der DWD maximal 11,5 Grad – nur 1979 war es mit 10,9 Grad noch kühler. Zum Vergleich: Im „Jahrhundertsommer“ 2003 wurden am selben Tag 29,2 Grad gemessen.

Schaubild zeigt historischen Temperatursturz

Die Datenauswertung ist Teil unseres seit 2022 Projekts laufenden Projekts „Klimazentrale“. Damit beobachtet unsere Redaktion die Auswirkungen des Klimawandels auf das Stuttgarter Wetter, und zwar anhand historischer und aktueller Messdaten.

Das Schaubild zeigt den Temperatursturz vom Montag. Grau markiert ist der „Normalbereich“; also die Temperaturen, die gemessen an historischen Werten typischerweise zu erwarten wären.

Mit dem kühlen Wetter hat sich Dauerregen eingestellt. Tatsächlich ist mit dem am Sonntag einsetzenden Regen der Zähler für die Niederschläge deutlich nach oben ausgeschlagen. In den vergangenen vier Wochen maß der DWD am Schnarrenberg rund 112 Liter Regen pro Quadratmeter (Stand: Montag 9 Uhr), das ist gut doppelt so viel wie im Mittel der vergangenen Jahrzehnte.

