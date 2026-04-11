Mit Sonne und Temperaturen von bis zu 23 Grad startet das Wochenende. Dann wird es deutlich kühler. Das kann manchen Menschen deutlich zu schaffen machen.
Offenbach - Nach der Sonne mit frühlingshaften Temperaturen kommt der Regen mit Abkühlung: Temperaturen von bis zu 23 Grad werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag im Südwesten erreicht. Im Nordosten und an den Küsten ist es dagegen bereits deutlich kühler mit Werten von nur noch 12 Grad. Bereits in der Nacht zum Samstag und am Morgen musste sich die Nordosthälfte bei polarer Meereslust dicker anziehen.