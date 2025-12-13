Auch für den Beginn der vierten Adventswoche ist kein Winterwetter in Sicht. Dafür gibt es mehr Chancen auf Sonnenschein.
13.12.2025 - 12:38 Uhr
Offenbach - Der ganz dicke Wintermantel, Schal und Mütze können auch am dritten Advent im Schrank bleiben: Das Wetter bleibt für die Jahreszeit ungewöhnlich mild. Vielerorts in Deutschland wird es am Sonntag trocken, aber auch grau und nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Größere Chancen auf Sonne gibt es erst zum Start der neuen Woche.