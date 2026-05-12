Lohnt am Feiertag der Gang vor die Haustüre? Es deutet sich zumindest an, dass der Regenschirm in der Region ein wichtiges Utensil werden dürfte.
12.05.2026 - 15:00 Uhr
Kalte Polarluft aus dem hohen Norden bestimmt derzeit unser Wetter. Solche Kaltlufteinbrüche kommen Mitte Mai häufig vor und sind deshalb auch unter dem Namen der Eisheiligen bekannt. Vor allem das Thema Nachtfrost steht hier immer im Fokus. Im Lauf der Woche bleibt es deshalb weiter wechselhaft und kühl, ein stürmischer Wind sorgt am Vatertag für unbeständiges Schauerwetter.