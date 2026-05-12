Lohnt am Feiertag der Gang vor die Haustüre? Es deutet sich zumindest an, dass der Regenschirm in der Region ein wichtiges Utensil werden dürfte.

Kalte Polarluft aus dem hohen Norden bestimmt derzeit unser Wetter. Solche Kaltlufteinbrüche kommen Mitte Mai häufig vor und sind deshalb auch unter dem Namen der Eisheiligen bekannt. Vor allem das Thema Nachtfrost steht hier immer im Fokus. Im Lauf der Woche bleibt es deshalb weiter wechselhaft und kühl, ein stürmischer Wind sorgt am Vatertag für unbeständiges Schauerwetter.

Am Mittwoch starten wir nach einer kalten Nacht trocken in den Vormittag. Bis zum Mittag bleibt es bei einem Wechsel aus Sonnenschein und lockeren Quellwolken. In der zweiten Tageshälfte verdichten sich die Wolken, dabei bilden sich vereinzelt lokale Regenschauer. Die Temperaturen zeigen sich weiterhin verhalten, maximal 12 Grad werden es im Schwäbischen Wald und 15 Grad am Neckar. Es weht ein kalter und böiger Wind aus Westen. In der Nacht zu Donnerstag ziehen Regenschauer über die Region, die Temperatur sinkt auf 7 Grad.

Christi Himmelfahrt wird turbulent

Der Vatertag bringt uns sehr turbulentes Wetter, es ist von allem etwas dabei. Während es in der Früh noch oft trocken bleibt, bilden sich im Lauf des Vormittags erste Regenschauer. Nachmittags kann es teilweise kräftig schütten. Ein Regenschirm sollte bei Wanderungen auf jeden Fall im Gepäck sein.

Zwischen den Regenschauern zeigt sich hin und wieder auch mal die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 9 und 13 Grad. Der Wind weht sehr stürmisch aus Nordwesten, in Schauernähe sind auch Sturmböen möglich.

Das Wochenende wird etwas freundlicher

In der Nacht zu Freitag beruhigt sich die Wetterlage etwas, bei aufgelockerter Bewölkung sinkt die Temperatur auf 4 Grad. Der Brückentag bringt weiterhin unbeständiges Wetter. Tagsüber zeigt sich die Sonne nur gelegentlich, dazu bilden sich im Tagesverlauf erneut lokale Regenschauer. Mit Höchstwerten von 9 bis 12 Grad bleibt es kalt.

Am Wochenende zeigt sich die Sonne zwischen den Quellwolken wieder etwas häufiger. Die Temperaturen steigen mit Höchstwerten von 12 bis 14 Grad nur langsam etwas an.