In den nächsten Tagen wird das Wetter wechselhaft. Gewitter und kühlere Temperaturen erwarten uns.

red 23.07.2024 - 07:14 Uhr

Dienstag, 23. Juli 2024: Der Tag beginnt überwiegend freundlich und trocken, wobei es in Oberschwaben und dem Allgäu noch etwas wolkiger sein kann. Gegen Nachmittag zieht von Westen her Bewölkung auf, und am Abend sind im Norden und Westen Baden-Württembergs Schauer und örtliche Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen im Bergland maximal 21 Grad, in Nordbaden bis zu 27 Grad. Der Wind weht mäßig aus West mit frischen bis starken Böen, bei Gewittern sind stürmische Böen um 70 km/h möglich.