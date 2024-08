Es ist heiß in Deutschland - und es wird noch heißer. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer teils extremen Wärmebelastung. Auch in den Nächten kühlt es nicht wirklich ab.

dpa 12.08.2024 - 11:41 Uhr

Offenbach - Die Woche startet mit heißem Wetter in Deutschland, bevor dann teils unwetterartige Gewitter aufziehen. Der Dienstag könnte dabei mit erwarteten Temperaturen bis 37 Grad laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der bisher heißeste Tag in diesem Sommer werden. Der bislang höchste Wert war demnach mit 35,4 Grad am 30. Juli in Müllheim (Baden-Württemberg) gemessen worden.