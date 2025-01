In Stuttgart wird es am Wochenende „ungewöhnlich warm“, sagt ein Experte des DWD. Am Samstag erreichen die Temperaturen bis zu 14 Grad. Und auch in den Folgetagen bleibt das Wetter mild.

Philip Kearney 23.01.2025 - 10:23 Uhr

Die Kaltfront im Kessel neigt sich dem Ende. Pünktlich zum Wochenende wird es wieder wärmer in Stuttgart. Laut dem Meteorologen Kai-Uwe Eckardt vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart sind am Freitag bereits Temperaturen von bis zu 10 Grad zu erwarten.