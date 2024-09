Seit Mitte der Woche ist er da: der Herbst. Auch die kommenden Tage sehen nach wenig Besserung aus. Am Wochenende bleibt es bewölkt, die Sonne zeigt sich nur selten. Anfang nächster Woche ist dann auch wieder mit mehr Regen zu rechnen.

Vor kurzem war es draußen noch sonnig und warm, mittlerweile ist es eher trist und kalt. Klar ist: so kühl war es Mitte September noch nie. Auch in den nächsten Tagen wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wieder wechselhaft mit niedrigeren Temperaturen. Auf ein eher kaltes Wochenende in Stuttgart mit vereinzelten Schauern folgt Mitte der nächsten Woche ein echtes Temperatur-Hoch mit circa 20 Grad.

Am heutigen Freitag können sich die Stuttgarterinnen und Stuttgarter auf einen Mix aus Schauern und Wolken einstellen. Auch bleibt es den Tag über recht kühl. „Heute Nachmittag soll es um die 15 Grad geben. Im Laufe des Abends fallen die Schauer dann zusammen und wir haben weniger Wolken“, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wettermäßig ruhiges Wochenende

Am Wochenende regnet es zwar nicht, warme Kleidung empfiehlt sich aber allemal. Der Samstag beginnt laut Puckert mit Nebel, die Temperatur liegt morgens zwischen sechs und sieben Grad Celsius. Tagsüber soll es hingegen kaum Niederschlag geben. „Wir haben einen wechselwolkigen Himmel bei maximal 13 Grad“, erklärt der Wetterexperte.

Eine frische Nacht wird jene auf den Sonntag werden, in den Frühstunden muss mit fünf bis sechs Grad Celsius und vereinzelten Nebelschwaden gerechnet werden. „Tagsüber ist der Sonntag aber wettermäßig frei und ruhig“, meint Puckert, „mit 15 Grad wird es immerhin zwei Grad wärmer als am Tag zuvor.“ Auch die Sonne zeigt sich am Sonntag ab und zu über Stuttgart.

Nächste Woche wird es wechselhaft

Die neue Woche startet nicht ganz so rosig. Bis Montag sollen deutlich mehr Wolken aufziehen. Auch etwas Regen findet im Tagesverlauf voraussichtlich seinen Weg auf die Erde. „Die Frühtemperatur ist am Montag nicht mehr ganz so kalt“, sagt Puckert. Im Laufe des Nachmittags sollen die Temperaturen dann auf bis zu 15 Grad Celsius steigen.

In der Nacht auf Dienstag soll es regnerisch werden, den Tag über herrscht ebenfalls ein wechselhaftes Wetter mit etwas Niederschlag bei bis zu 18 Grad. Wie sich das Stuttgarter Wetter bis zur Mitte der kommenden Woche verhält, kann der DWD noch nicht zuverlässig vorhersagen. „Bisher sieht es aber deutlich besser mit weniger kühlen Temperaturen aus“, heißt es. So könnte die Jacke am Donnerstag wieder nur umgebunden statt angezogen werden, Temperaturen von circa 20 Grad seien nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes möglich.