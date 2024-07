Nach dem wechselhaften Wetter in den vergangenen Tagen verspricht der Sonntag Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Der Sommereinbruch hält aber nur kurz an.

Yannik Schuster 11.07.2024 - 15:07 Uhr

Eine alte Bauernweisheit besagt: „Der April macht, was er will.“ Schaut man sich das Wetter der vergangenen Wochen an, dann scheint er nicht mehr der einzige Monat zu sein. In Stuttgart hält das wechselhafte Wetter vorerst an, auch wenn es am Wochenende kurz freundlich wird.