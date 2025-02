Aktuell prägt graues Wolkenwetter das Stadtbild. Ein Meteorologe des Deutschen-Wetterdienstes in Stuttgart erklärt die Wetterlage und blickt auf die nächsten Tage.

Michael Haug 10.02.2025 - 11:37 Uhr

Auch in den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Stuttgart auf unbeständiges Wetter einstellen. So soll am Montag laut dem Meteorologen Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst von Westen her leichter Regen heranziehen, sodass es in Weiten Teilen Baden-Württembergs am Nachmittag und Abend regne.