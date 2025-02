Schnee in der Landeshauptstadt? Das sagt der Wetterdienst

Ein Höhentief erreicht am späten Mittwoch Stuttgart, sagt ein Experte des DWD. Die Temperaturen bleiben um den Gefrierpunkt. Möglicherweise kann es sogar schneien.

Michael Haug 03.02.2025 - 11:06 Uhr

Bis Mittwoch bleibt die Hochdruckwetterlage in Stuttgart noch bestehen. Laut dem Meteorologen Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst sei es durchaus möglich, dass am Dienstag sogar die Sonne herauskomme. Die Temperaturen könnten in diesem Fall auf sechs bis sieben Grad steigen.