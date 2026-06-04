Vor allem im Südwesten des Landes kommt es zu kräftigen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst schließt dort auch Orkanböen und kurzlebige Tornados nicht aus.

dpa 04.06.2026 - 07:35 Uhr

Berlin - In Teilen Deutschlands wird es ungemütlich: Im Südwesten sind kräftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich. Dort seien auch Orkanböen mit zu 129 Kilometern pro Stunde und kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Südosten kann es demnach am Abend kräftig gewittern. Zumindest deutlich auffrischende Südwest- und Westwinde prognostiziert der DWD für die Nordwesthälfte Deutschlands – gebietsweise sind stürmische Böen möglich.