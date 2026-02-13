Narren können am Sonntag auf kaltes, aber meist trockenes Wetter hoffen. Für die großen Karnevalsumzüge am Montag sagt der Deutsche Wetterdienst dann Plusgrade vorher.
Offenbach - Es wird kälter und stellenweise auch wieder weiß: Vor allem die Mitte und der Süden Deutschlands müssen sich an diesem Samstag auf Schnee bis in die Niederungen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. An den Alpen wird länger andauernder und kräftiger Schneefall erwartet. Während es am Wochenende kälter wird, sagt der DWD für den Rosenmontag mildere Temperaturen vorher.