Nach einem teils nassen Wochenende bringt der Montag sommerliche Wärme. Im Südwesten warnt der DWD am Abend vor kräftigen Gewittern.
Offenbach - Das Wetter am Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche bleibt wechselhaft. Der Samstag zeigt sich vor allem im Westen und Norden bewölkt, regnerisch und teils mit kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. "Das Regenband selbst ist eher schwach ausgeprägt, und es überquert im Tagesverlauf Deutschland Richtung Nordosten, im Süden bleibt es häufig auch ganztags trocken" so Meteorologe Thorsten Kaluza. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 26 Grad.