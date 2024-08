Das Hochsommerwetter soll am Wochenende pausieren. Der Wetterdienst erwartet am Sonntag kühlere Temperaturen und teilweise Schauer. In der kommenden Woche soll es wieder anders aussehen.

dpa 16.08.2024 - 12:46 Uhr

Offenbach - Sonne, Regen und Gewitter: Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft. Nach zuletzt hochsommerlichen Temperaturen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) außerdem eine Abkühlung zum Sonntag. In weiten Teilen Deutschlands ziehen demnach am Samstag erneut Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter auf.