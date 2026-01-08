Wegen angekündigter Schneefälle bittet der Flughafen Stuttgart Reisende, sich vor der Anreise über ihren Flug zu informieren. Am Abend sind Verspätungen möglich.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Der Flughafen Stuttgart bittet Reisende mit Blick auf die für die Abendstunden angekündigten Schneefälle, sich vor der Anreise zum Flughafen über den geplanten Flug zu informieren. Das gehe online oder direkt bei der Airline. „Aufgrund der angekündigten winterlichen Wetterlage in weiten Teilen Deutschlands und Europas kann es am Donnerstagabend auch am Flughafen Stuttgart zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen“, heißt es in einer Mitteilung der Betreibergesellschaft.

 

Bislang kaum Einschränkungen – am Abend mögliche Verzögerungen

Bis zum frühen Nachmittag hatte der Stuttgarter Flughafen noch keine Ausfälle registriert. Lediglich eine Maschine aus Hamburg sei mit großer Verspätung unterwegs, so eine Sprecherin. Sollte sich die Wetterlage am Abend zuspitzen, so sollten Passagiere und Abholer mit Verspätungen bei Ankünften und Abflügen sowie vereinzelt mit Flugausfällen rechnen.

25 Fahrzeuge in der Winterdienstflotte

Der Flughafen sieht sich auf die winterlichen Bedingungen gut vorbereitet. „Eine Winterdienstflotte mit rund 25 Räumfahrzeugen steht bereit. Im Dreischichtbetrieb sorgen freiwillige Mitarbeitende aus dem gesamten Unternehmen rund um die Uhr für eine einsatzfähige Start- und Landebahn“.