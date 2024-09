Der amerikanische Hotdog-Wettesser Joey Chestnut hat einen neuen Rekord aufgestellt. In zehn Minuten verschlang er 83 Würstchen samt Brötchen. Sein japanischer Mitstreiter hatte keine Chance.

Las Vegas - Bei einem Duell zwischen zwei legendären Hotdog-Wettessern hat der US-Amerikaner Joey Chestnut seinen früheren Weltrekord übertroffen. 83 Würstchen samt Brötchen verspeiste der 40-Jährige innerhalb von zehn Minuten, zuvor lag seine Bestleistung bei 76 Hotdogs. Sein Mitstreiter, der Japaner Takeru Kobayashi (46), konnte seinen persönlichen Rekord zwar verbessern, brachte es aber bei dem Ess-Wettkampf in Las Vegas "nur" auf 66 Hotdogs.

Erstmals seit 15 Jahren trafen die beiden Ess-Profis wieder zum Duell aufeinander. Der Streamingdienst Netflix richtete den Live-Event "Unfinished Beef" am Montag aus. Vor einem johlenden Publikum stopften sie die Würstchen samt Brötchen mit beiden Händen in sich hinein und spülten mit Wasser nach.

Als Gewinner nahm Chestnut eine Trophäe und ein Preisgeld von 100 000 Dollar entgegen. Seit Jahren habe er versucht, es auf 80 Hotdogs zu bringen, strahlte er nach seinem Sieg.

Kobayashi als Gegner sei nun der Ansporn gewesen, sein Bestes zu geben.

Der gut 100 Kilogramm schwere Chestnut und sein mit 71 Kilogramm Körpergewicht deutlich leichterer Rivale Kobayashi standen sich zuletzt 2009 gegenüber, als Chestnut mit 68 Hotdogs als Sieger triumphierte.

Kobayashi war einer der Wegbereiter des Wettessens "Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest", das traditionell in New York am US-Unabhängigkeitstag (4. Juli) ausgetragen wird. Er gewann diesen Event ab 2001 sechsmal hintereinander. Im Jahr 2010 wurde er jedoch vom Veranstalter Major League Eating wegen eines Vertragsstreits aus dem Wettbewerb verbannt.

Chestnut holte 2007 erstmals den "Nathan's Famous"-Siegertitel und stach seine Konkurrenten bei diesem Wettessen insgesamt 16 Mal aus. Im vorigen Juli wurde der Champion mit dem Spitznamen "Jaws" (Kiefer) von dem traditionsreichen New Yorker Event jedoch ausgeschlossen. Auslöser war sein Sponsoring-Deal mit dem Fleischersatz-Anbieter Impossible Foods. In Abwesenheit der Fress-Legende Chestnut gewann der Amerikaner Patrick Bertoletti - mit 58 Hotdogs - seinen ersten Titel.