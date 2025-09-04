Bei der Gerhard-Mitter-Gedächtnis-Rallye bietet der MSC Calw nicht nur rasanten Sport, sondern zeigt auch attraktive Retro-Fahrzeuge.
04.09.2025 - 10:00 Uhr
Am 13. September ist es wieder so weit: Nach einem Jahr Pause geht die 41. Auflage der Gerhard-Mitter-Gedächtnisrallye vom MSC Calw mit Start und Ziel bei der Festhalle Deckenpfronn mit neuem Elan auf die Strecke. Die Traditionsveranstaltung lässt die Herzen von Motorsportfans höher schlagen – nicht nur wegen PS, Geschwindigkeit und faszinierender Fahrtechnik, sondern auch wegen der Anziehungskraft, die von den Rallyeautos ausgeht.