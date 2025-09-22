Bei dem Wettkampf sind am Sonntag so viele Teilnehmer wie nie auf die Strecke gegangen – denen das Wetter voll in die Karten spielte.
Der Sika-Triathlon ist bereits in vollem Gange. Es herrscht ein reges Treiben auf dem Sportplatz hinter der Sporthalle Ost in Kornwestheim: Schwimmerinnen und Schwimmer sprinten in tropfenden Anzügen aus dem Alfred-Kercher-Bad, zwängen sich hastig in ihre Schuhe und schnappen sich ihre bereitstehenden Fahrräder. Zwischendrin schieben währenddessen andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Räder schon zurück, werfen die Helme in Kisten und starten schnellstmöglich auf die Laufstrecke. Es ist der große Wechselplatz des Volkstriathlons und damit der Schauplatz, an dem eine einzigartige Mischung aus Anspannung und Begeisterung geboten wird.