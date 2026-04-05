Der Oberliga-Spitzenreiter unterliegt überraschend beim Außenseiter Eutingen. Besser machen es die Frauen des VfB Stuttgart II in ihrem Halbfinalspiel.

Franz Stettmer 05.04.2026 - 12:38 Uhr

Der Trainer Manuel Strobel konnte es auch am Tag danach noch nicht fassen: „Unglaublich, was für zwei Eier wir uns bei den Gegentoren ins Osternest gelegt haben.“ Und bitter, welche Folgen dies hat: Nicht nur, dass die Fußballerinnen des FSV Waldebene Stuttgart-Ost mit ihrer 1:2-Niederlage am Karsamstag beim klassentieferen SV Eutingen den greifbar nahen erstmaligen Einzug ins Verbandspokalfinale verspielt haben. Auch ist die damit verbundene tolle Zugabe futsch: Mit einem Sieg hätte Strobels Mannschaft für die nächste Saison bereits die DFB-Pokalteilnahme sicher gehabt. Vielleicht ein Traumlos wie Bayern, Wolfsburg oder Hoffenheim? Vorbei!