Beide Stuttgart/Filder-Teams bekommen es im Achtelfinale des Wettbewerbs mit attraktiven Gegnern zu tun.
17.08.2025 - 20:10 Uhr
Wie hatte Roko Agatic, der Trainer des TSV Bernhausen, gesagt? „Jetzt freuen wir uns riesig auf die Auslosung und dann die nächste Runde.“ An diesem Sonntag dürfte das Gefühl nun noch verstärkt worden sein. Denn das besagte Prozedere hat sowohl Agatics Team als auch dem Bezirksnachbarn TSV Weilimdorf für das Achtelfinale im württembergischen Fußball-Verbandspokal Kracherlose beschert.