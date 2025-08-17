Beide Stuttgart/Filder-Teams bekommen es im Achtelfinale des Wettbewerbs mit attraktiven Gegnern zu tun.

Wie hatte Roko Agatic, der Trainer des TSV Bernhausen, gesagt? „Jetzt freuen wir uns riesig auf die Auslosung und dann die nächste Runde.“ An diesem Sonntag dürfte das Gefühl nun noch verstärkt worden sein. Denn das besagte Prozedere hat sowohl Agatics Team als auch dem Bezirksnachbarn TSV Weilimdorf für das Achtelfinale im württembergischen Fußball-Verbandspokal Kracherlose beschert.

TSV Bernhausen gegen den Gewinner des noch ausstehenden Nachholspiels zwischen dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach (am 27. August), TSV Weilimdorf gegen die Stuttgarter Kickers – so lauten die Begegnungen. Beide werden also Heimrecht haben, und beiden winkt nach ihrem bisherigen Siegeslauf im Wettbewerb nun also ein Topgegner aus der Regionalliga. Für die Weilimdorfer wird es dabei ein Déjà-Vu. Vor zwei Jahren erst sind sie in der Cup-Konkurrenz ebenfalls auf die Blauen getroffen, damals eine Runde früher. Ergebnis seinerzeit: ein 0:7.

Als Spieltermin ist ihm Rahmenkalender der 2. oder 3. September vorgesehen. Allerdings ist dieses Austragungsdatum noch nicht endgültig. Den Einzug in die Runde der letzten 16 haben der Landesligist Bernhausen und der Neu-Verbandsligist Weilimdorf erst in dieser Woche geschafft: die einen mit einem furiosen 5:1 gegen die TSG Hofherrnweiler, die anderen mit einem 1:0 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Alle Paarungen des Achtelfinales: VfB Bösingen – TSG Backnang, FC Holzhausen – TSG Balingen, FV Rot-Weiß Weiler – SGV Freiberg, TSV Berg – 1. FC Normannia Gmünd, Sieger TSV Echach/SSV Ulm 1846 – VfL Pfullingen, SG Schorndorf – FV Ravensburg, TSV Bernhausen – Sieger FSV 08 Bietigheim-Bissingen/SG Sonnenhof Großaspach, TSV Weilimdorf – Stuttgarter Kickers