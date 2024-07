Rico Scheurich, der beim Fußball-Landesligisten TV Oeffingen die Nachfolge des langjährigen Trainers Haris Krak angetreten hat, geht nach Erfolgen nie zum Friseur. Der 38-Jährige spielt am Samstag mit seinem Team in der ersten Pokalrunde beim gleichklassigen SV Kaisersbach.

Eva Herschmann 18.07.2024 - 17:35 Uhr

Die Beziehung zwischen Rico Scheurich und dem TV Oeffingen ist noch recht frisch. Drei Trainingseinheiten und zwei Testspiele – eine 0:4-Niederlage am Samstag beim Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen, dem aktuellen Verein seines Vorgängers Haris Krak, und ein 3:0-Sieg beim Bezirksligisten TSV Nellmersbach am Mittwoch – hat der Neue mit den Landesliga-Fußballern absolviert. „Die erstes Spielhälfte in Bietigheim hat mir sehr gefallen, und gegen den TSV Nellmersbach haben wir ein gutes Testspiel gegen einen starken Bezirksligisten gezeigt“, sagt Rico Scheurich.